Anche i pompieri di Varese alla ricerca della bimba scomparsa vicino a Brescia

Anche i vigili del Fuoco di Varese sono impegnati, con un mezzo aereo, nelle ricerche della bambina di dodici anni scomparsa da giovedì sulle montagne della Valle Sabbia, in provincia di Brescia.

(foto d’archivio)

Iuschra Gazi è figlia di genitori originari del Pakistan, è affetta da autismo e giovedì 19 luglio si è persa sull’altopiano di Cariadeghe, nel territorio del comune di Serle, in provincia di Brescia. Non è la zona dove abita: era lì infatti per una gita, organizzata dalla Fondazione bresciana Assistenza psicodisabili. Il recupero è difficile per diverse ragioni: l’area è un parco naturale caratterizzato da moltissime grotte, crepacci e cavità carsiche ; la copertura cellulare è scarsa; la bambina risponde solo a stimoli da persone conosciute.

Valle Sabbia News scrive che già venerdì sera erano stati controllati 500 dei 750 ettari del parco, mentre nella giornata di sabato si è arrivati a una copertura totale. Ai soccorsi partecipano quasi trecento persone a terra, fra membri della Protezione Civile, del Soccorso Alpino e delle Guardie Forestali. Tra loro anche trenta speleologi e quaranta cani molecolari. Vigili del fuoco e sistema 118-Areu sono impegnati anche con mezzi aerei, tra cui appunti – nel pomeriggio di domenica 22 luglio – anche il “Drago” di Malpensa, l’elicottero dei vigili del fuoco di Varese.