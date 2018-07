Villa Castiglioni aggiudicata all’asta: si torna sperare

Villa Castiglioni di Induno Olona è stata finalmente venduta.

Questa mattina un misterioso (per ora) acquirente, si è aggiudicato all’asta la bella e antica e villa da anni al centro di una procedura fallimentare, ma anche oggetto di polemiche per lo stato di abbandono in cui versa e di preoccupazione per il suo futuro.

Felicissimo il sindaco Marco Cavallin, che dopo un doveroso “Evviva!” commenta così: «Finalmente abbiamo di nuovo un proprietario, con cui si potrà iniziare a fare ciò che è necessario, sia per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione della villa, sia per quanto riguarda i problemi di sicurezza che in questi anni hanno preoccupato amministratori e cittadini. E potremo spazzare via anche tante polemiche che si sono fatte, soprattutto negli ultimi mesi».

Impossibile strappare indiscrezioni alla dottoressa Paola Degrassi, la curatrice fallimentare che abbiamo raggiunto al telefono: «Non posso dire niente, né sul nome dell’acquiente, né sulla cifra a cui il bene è stato aggiudicato. Ufficialmente si potrà sapere a settembre, dopo il rogito».

Sconosciuto l’acquirente, ma sicuramente soddisfatto, dal momento che la base d’asta, dopo una serie di ribassi era stata fissata a 600mila euro per tutta la proprietà, parco storico compreso.

Un affare sicuramente, anche considerando l’ipotesi di più di un potenziale acquirente e dunque la possibilità di un certo rialzo.

«Cercheremo di incontrare a breve la nuova proprietà, per conoscerci e confrontarci sul futuro di Villa Castiglioni – conclude Cavallin – Sia perché è comunque un patrimonio di tutta la comunità indunese, sia per affrontare i problemi di messa in sicurezza della villa e per l’intervento urgente sul muro di cinta che affaccia su via Tabacchi. Metteremo in moto tutta la macchina comunale per affiancarlo e rendere più agevole l’intervento».

Il nuovo acquirente – di cui al momento non si sa nemmeno se sia un privato o una società – dovrà fare i conti anche con la soprintendenza: tanto la villa quanto lo storico parco che la circonda sono infatti sottoposti a vincoli per il loro valore storico, paesaggistico ed architettonico.