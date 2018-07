A Villa Rusconi il libro che spegne l’ansia da prestazione dei genitori

L’associazione Vidya, con il patrocinio del Comune di Rescaldina e in collaborazione con l’Università del Benessere, organizza la presentazione del libro “I genitori perfetti non esistono. Mindfulness per mamme e papà liberi dall’ansia e per bambini felici”, edizioni Sperling & Kupfer. Giovedì 19 luglio si terrà la presentazione del libro di e con Valentina Giordano alle 20,30 in Villa Rusconi.

Questo libro è un aiuto concreto per tutti coloro che desiderano portare equilibrio e amore nella relazione con i bambini, facendo pace con le proprie imperfezioni e vivendo la straordinaria avventura di essere genitori con coraggio e fiducia.