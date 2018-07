Violenza sessuale su tre minori, processo

Tre giovani donne, tre episodi che riguardano un unico imputato, un uomo accusato di violenza sessuale ai danni di due sedicenni e di una ragazza, dieci anni fa, anch’essa sedicenne.

Pochi mesi fa la decisione di raccontare la sua storia alla stampa, anche per uno scopo altruistico: convincere chiunque abbia subito una violenza – anche in ambito famigliare – a non tacere, ma a denunciare.

Tre episodi contestati, stesso imputato, si diceva. Quasi una serialità, verrebbe da pensare, attendendo la sentenza, che arriverà molto probabilmente il prossimo 11 settembre.

Già perché un processo si terrà, in camera di consiglio e con rito abbreviato

Lo ha deciso oggi in udienza preliminare il giudice dell’udienza preliminare Alessandro Chionna.

«È positivo che sia stato riunito procedimento a carico della ragazza più grande con quelli delle due sedicenni», ha spiegato il difensore Furio Artoni.



«Ora il caso è riaperto ma soprattutto incardinato in un vero e proprio processo», conclude il difensore.