“Vola” il Malpensa Express: in un anno i viaggiatori sono aumentati del 25%

Nuovo record per il Malpensa Express di Trenord che collega l’aeroporto internazionale con le stazioni di Milano Cadorna, Porta Garibaldi e Centrale.

Nel primo semestre 2018 sono stati oltre 2,4 milioni i viaggiatori trasportati da e per i Terminal 1 e 2 dell’aeroporto, con un incremento del 25% rispetto allo stesso periodo del 2017.

Trascina la crescita il collegamento con il Terminal 2 che – attivato a fine 2016 – nella prima metà del 2018 ha visto transitare circa 500mila passeggeri, in crescita del 33% rispetto al primo semestre 2017. Migliora anche la valutazione espressa dai Clienti: il 91% si è dichiarato soddisfatto del servizio rispetto all’89% rilevato nell’anno precedente.

Intanto, su richiesta degli stessi Clienti e per velocizzare l’accesso ai treni – uno ogni 15 minuti in direzione Milano -, Trenord ha attivato al Terminal 2 un punto vendita anche nell’area protetta del “ritiro bagagli”. Per l’acquisto dei biglietti è possibile rivolgersi agli operatori di Trenord che comunicheranno ai Clienti le migliori soluzioni di viaggio per raggiungere Milano e l’intera Lombardia attraverso il treno.

Del servizio Malpensa Express si è parlato molto questa settimana anche a seguito delle visita del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a Malpensa. Il presidente di Sea Pietro Modiano è tornato a porre con forza la questione del capolinea milanese del servizio: Sea “spinge” per portare tutte le corse su Milano Centrale, per migliorare le connessioni con l’Alta Velocità. Al contempo il capolinea di Cadorna è invece preferito soprattutto dalle migliaia di pendolari che prendono il Malpensa Express in particolare a Busto Arsizio. La questione è connessa anche con il progetto di nuova ferrovia Gallarate-Malpensa, che collegherebbe l’aeroporto alla rete Fs (qui per approfondire).