Voli in ritardo e coincidenze “saltate”: come ottenere il rimborso del viaggio

Coincidenze perse e voli mancati, cosa fare? I consigli di Aduc, associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori, su come comportarsi in questi casi.

Acquistando un pacchetto turistico, può succedere che il volo intermedio parta in ritardo e faccia perdere la coincidenza con il volo successivo e con il gruppo di appartenenza.

Due sono le soluzioni: tornare a casa o rincorrere il proprio gruppo. Nel primo caso si può reclamare la restituzione di quanto pagato, nel secondo si può esigere il rimborso delle spese sostenute per l’inseguimento del gruppo (aerei, treni, taxi, ecc.).

La richiesta va fatta al tour operator al rientro, allegando la documentazione delle spese sostenute. In aggiunta, si può domandare il risarcimento per danno “biologico” e da vacanza rovinata, ma in questo caso, con tutta probabilità, occorrerà rivolgersi al Giudice di pace.