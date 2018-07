Volontariato “alla moda” al canile di Varese

Anche quest’anno si sono compiute le giornate del “VF Community Day” organizzate da VF Corporation per i propri dipendenti: un’iniziativa di volontariato sociale e ambientale che permette a oltre 350 dipendenti della multinazionale leader nell’abbigliamento casual e outdoor (raduna infatti marchi come Vans, The North Face, Timberland, Wrangler e Lee) di dedicare una giornata a servizi socialmente utili, a supporto del territorio

Dopo il successo dell’iniziativa negli anni precedenti, quest’anno i dipendenti di VF, molti dei quali provenienti da Varese e provincia, sono stati coinvolti in attività di supporto sociale ed ambientale: la prima, insieme al centro Gulliver, sull’Isolino Virginia, come avevamo già documentato l’anno scorso, la seconda invece al Canile di Varese. Le “tre giornate”, che si sono estese anche alla vicina Como e al Canton Ticino, hanno visto l’attivazione complessiva di 18 progetti grazie al coinvolgimento dei protagonisti del no-profit dei diversi territori.

In particolare, nella giornata del 12 luglio i dipendenti VF sono stati all’opera nella manutenzione del Canile di Varese, gestito dalla Lega del Cane che ad oggi ospita oltre cinquanta cani e ha costantemente bisogno di supporto per migliorare l’accoglienza degli animali. Nello stesso giorno, altri dipendenti hanno offerto il loro contributo alla cura del verde dell’Isolino Virginia, museo a cielo aperto e patrimonio mondiale Unesco, incantevole destinazione per visite, passeggiate e gite scolastiche.