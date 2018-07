Il weekend a “Schiranna in Festa” tra economia e il futuro del Pd

Riparte il week end di Schiranna in Festa. Ad aprire la nona settimana della Festa dell’Unità più lunga d’Italia è un appuntamento letterario. Venerdì 20 luglio alle 21 la libreria Angelo Vassallo (interna all’area di via Vigevano 26) ospiterà una serata con l’autore. Massimo Folador, docente di Business Ethics della Liuc Business School, racconterà nel corso di “un’intervista” dal vivo con Michele Mancino, vicedirettore di Varesenews, Storie di ordinaria economia. L’organizzazione (quasi) perfetta nel racconto dei protagonisti (Guerini Next), sua ultima pubblicazione.

Il libro raccoglie le testimonianze di 24 imprese di medie e grandi dimensioni o realtà particolari che stanno ottenendo risultati in Italia e nel mondo, e dei protagonisti che le animano. Non soltanto il racconto di realtà economicamente e imprenditorialmente notevoli. La pubblicazione racconta 24 idee uniche che unite alla volontà e alla capacità di realizzarle hanno fatto la differenza sul mercato.

Sabato 21 luglio alle 16.45 il padiglione Laura Prati si terrà l’assemblea provinciale degli iscritti al Partito Democratico. Un appuntamento politico che vuole essere occasione di confronto. Il tema scelto è del resto eloquente: Il PD tra presente e futuro costruire una nuova prospettiva. Interverranno Samuele Astuti, segretario provinciale e consigliere regionale PD, Alessandro Alfieri, senatore PD e Maria Chiara Gadda, senatrice PD. Un confronto per fare il punto e guardare al futuro ripartendo dalla base. Dalla voce di tutti gli iscritti che ogni giorno vivono direttamente il territorio e ne conoscono pregi e problematiche.