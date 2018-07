WhatsApp limiterà l’inoltro a più chat in contemporanea

Grandi novità per WhatsApp, l’applicazione che ha soppiantato gli sms e utilizzata da milioni di utenti in tutto il mondo per scambiare foto, video e messaggi vocali.

In una nota dell’azienda si legge che:

Abbiamo creato WhatsApp come app di messaggistica privata, un modo semplice, sicuro e affidabile per comunicare con amici e familiari. E come abbiamo aggiunto nuove funzionalità, siamo stati attenti a cercare di mantenere quella sensazione di intimità, che le persone dicono di amare.

Alcuni anni fa abbiamo aggiunto una funzionalità a WhatsApp che ti consente di inoltrare un messaggio a più chat contemporaneamente.

Oggi stiamo lanciando un test per limitare l’inoltro che verrà applicato a chiunque utilizzi WhatsApp.

In India, dove la gente inoltra più messaggi, foto e video rispetto a qualsiasi altro paese al mondo, testeremo anche un limite inferiore di 5 chat contemporaneamente e rimuoveremo il pulsante di avanzamento rapido accanto ai messaggi multimediali.

Riteniamo che questi cambiamenti – che continueremo a valutare – aiuteranno a mantenere WhatsApp come è stato progettato per essere: un’app di messaggistica privata.