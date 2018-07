Il Woodoo canta con Frah Quintale, si continua sabato e domenica

Come annunciato il Woodoo Fest si sta confermando un festival di grande successo. A metà del suo percorso, è iniziato mercoledì e va avanti fino a domenica sera, le serata hanno avuto una buona affluenza di pubblico, anche richiamati dai grandi nomi portati sul palco di Cassano Magnagno.

Grande musica dunque ma anche un’organizzazione massiccia per sostenere l’organizzazione e un bel palco coperto per non farsi sorprendere dalla pioggia e lasciare spazio alla musica. Cosa che si è vista anche ieri sera, quando le danze sono state aperte sul Wood Stage con le sensazioni indie di My Girl Is Retro e della casa Maldive, per poi lasciare spazio a LNDFK, cantautrice italiana di origini tunisine, che va in scena con il suo personalissimo stile da figlia di due culture.

Quando inizia a piovere ci si sposta sotto la tettoia aspettando Francesco de Leo, ex Officina della Camomilla, con il suo sound a metà tra l’indie e lo psichedelico. Successivamente è il turno dei varesini Belize, reduci dall’esperienza di X-Factor, emozionati: «suonammo qui un paio di anni fa sul palco secondario – spiega il cantante Riccardo Montanari -. Ora, vedervi tutti da questo palco enorme è bellissimo». Infine, a chiudere la serata l’atteso Frah Quintale che irrompe con lo stile che lo contraddistingue, un misto tra rap e indie, e si esibisce in una performance dove c’è spazio per i classici così come per le canzoni del nuovo progetto Lungolinea.

L’afterparty è affidato invece alle macchine di Frenetik & Orang3. Sabato 21 luglio si riparte, dalle 18:00 con Enne, passando per Yombe, Populous e MYSS KETA per arrivare al main event Cosmo. Domenica invece sarà la volta di Coma Cose e Willie Peyote per citare i nomi più attesi.

