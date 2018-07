“Young, Wild & C.R.I.”: la festa dei giovani volontari della Croce Rossa

Una festa per conoscere il lavoro del Comitato Giovani della Croce Rossa. Musica dal vivo, sport e buon cibo durante tutta la giornata di sabato 7 luglio al campo da rugby di Giubiano, a Varese.

Sarà un giorno fuori dall’ordinario per chi vorrà unirsi alla festa “Young, Wild & C.R.I.” organizzata dal Comitato Giovani della Croce Rossa di Varese. L’evento sarà accompagnato da musica dal vivo e alla sera si potrà ballare grazie al DJ set. Per tutta la giornata sarà presente uno stand gastronomico aperto sia a pranzo che a cena. È in programma anche un torneo di calcio a 7, che vedrà impegnate diverse squadre.

L’evento ha l’obiettivo di far conoscere le numerose attività in cui sono impegnati i volontari del Comitato: educazione stradale, prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse e iniziative per bambini sono solo alcuni dei progetti portati avanti dalla CRI. La festa è anche un modo per sensibilizzare maggiormente le persone su questi argomenti molto importanti per la salute, la sicurezza e il benessere di tutti.

«Forse quando si sente il bisogno di spiegare un sentimento significa che non è forte come pensiamo. Forse comprendiamo meglio i sentimenti quando vengono dimostrati con azioni e gesti autentici». È ciò che afferma Fabio Vuolo Delegato Tecnico Ob. Strategico V del Comitato varesino della Croce Rossa Italiana.

In queste parole è riassunto l’entusiasmo che i giovani volontari del 118 mettono nel loro lavoro e che vogliono trasmettere anche a coloro che parteciperanno alla festa di sabato. La speranza è quella di trovare nuovi volontari desiderosi di entrare a far parte di questa famiglia. Famiglia capace di far sentire i propri membri a casa anche in mezzo a temperature proibitive con quattro strati di vestiti addosso.