Per questo pomeriggio d’estate a meteo incerto la libreria dei bambini “Storie sotto coperta” di via Mazzini 5, a Gallarate, propone la lettura animata del libro “Zampe in alto!” di Catharina Valckx, edito da Babalibri. Una storia illustrata adatta a tutti, anche ai bambini con meno di tre anni.

L’evento inizierà alle ore 17, è gratuito e la prenotazione non è necessaria.