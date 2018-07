A Zoro il Premio Subito 2018 sull’innovazione nel giornalismo

Diego Bianchi, in arte ‘Zoro‘, collaboratore di Repubblica e conduttore del programma Propaganda live su La7, è il vincitore della sesta edizione del premio Subito 2018, dedicato all’innovazione nel giornalismo.

La manifestazione si svolgerà dal 14 al 16 settembre a Gressoney-Saint-Jean (Valle d’Aosta) e avrà come titolo “Visto si stampi. Perché guardare is the new leggere”.

La giuria è presieduta da Gianni Riotta. Ai piedi del Monte Rosa sono previsti tre giorni di dibattiti e approfondimenti sul giornalismo contemporaneo. Tra gli ospiti anche Enrico Mentana (direttore del Tg di La7), Luca Sofri (direttore Il Post), il fotoreporter Pietro Masturzo (vincitore del World Press Photo 2010), Francesca Milano (Il Sole 24 ore), Franco Vanni (Repubblica), Daniele Raineri (Il Foglio), Marilisa Palumbo (Corriere della Sera), Angelo Pannofino, Francesco Franchi (Repubblica), Nico Piro (Rai), Fulvio Giuliani (Rtl 102.5), Giuseppe De Bellis (Sky Sport), Pietro Galeotti, Annalena Benini (Il Foglio), Alessandra Sardoni (La7) e Annalisa Cuzzocrea (Repubblica).

La motivazione con la quale Zoro è stato insignito del Premio è che: “In una stagione in cui i media tradizionali stentano a trovare ascolto tra le nuove generazioni sui temi cruciali, Diego Bianchi ha unito new media e stile irrituale per fare informazione seria, con capacità di divulgazione e dibattito, reportage, intrattenimento, social network, satira politica. Rinnovando il giornalismo politico e il racconto del Paese, appassionando insieme blogger e Presidente della Repubblica”.

Nato come laboratorio di innovazione, dibattito e approfondimento sui linguaggi del giornalismo contemporaneo, il Premio quest’anno si trasferisce in valle d’Aosta e si trasforma in premio Subito Gressoney.