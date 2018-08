110 anni di storia: festeggia la Filarmonica di Comerio

Tanti saranno gli appuntamenti musicali e culturali che si susseguiranno nella due giorni di “Filarmonicando”.

Sabato 25 agosto alle ore 19 apertura dello stand gastronomico e a seguire durante la serata un concerto live della band “Evasgreen”, con musica contemporanea per tutti i gusti.

Domenica 26 agosto le danze apriranno alle ore 9.45 con “Comerio da Scoprire”, dove quest’anno viene proposta una visita guidata all’organo della chiesa parrocchiale di Comerio; il tour è interamente gratuito e al termine verrà offerto un piccolo aperitivo da parte della Filarmonica con possibilità di pranzare presso lo Stand gastronomico della festa.

Nel pomeriggio, alle ore 16.30 spettacolo di animazione gratuito dedicato a tutti i bambini e dalle 18.30 aperitivo accompagnato dallo spettacolo di danza del ventre delle “Scintille d’Oriente”. Durante la serata musica per i più giovani con il dj BirØ.

Per tutta la durata della festa sarà aperta una piccola mostra fotografica che cercherà di raccontare i 110 anni di storia della Banda di Comerio. Lo staff vi aspetta numerosi per festeggiare insieme e condividere questo importante traguardo. Appuntamento quindi per sabato 25 e domenica 26 agosto alla terrazza belvedere di Comerio (via Stazione 8).