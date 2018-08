20 anni: aggredita dal suo uomo trova la forza di denunciare

Aggressioni e lesioni sul corpo. Reiterata violenza ai danni della donna con cui aveva accettato di dividere la casa e la vita.

Altro che amore, tra due giovani: lui, 23 anni di Busto Arsizio è accusato di aver in più occasioni picchiato la giovane convivente, classe 1998.

La violenza è ingestibile per chiunque, ma vent’anni sono davvero pochi per farsi picchiare dal compagno.

Alla fine la giovane ha trovato il coraggio di denunciare e si è rivolta al servizio antiviolenza di EVa Onlus di Busto Arsizio e ai carabinieri.

I militari, dopo una rapida indagine coordinata dalla procura bustocca hanno chiuso il cerchio sull’uomo, che è stato denunciato: il pubblico ministero ha quindi chiesto al Gip, e ottenuto, la misura cautelare del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”.

Decisivo, in questa brutta storia, il ruolo dell’associazione di sostegno alle donne colpite da violenza, che nel corso degli ultimi tempi ha dato sostegno a innumerevoli casi di donne sopraffatte da mariti o compagni gelosi e violenti.

Le prese in carico di casi da parte di EVa Onlus nel 2016 erano di poco inferiori a 100 (97 per la precisione) mentre nel 2017 sono state 123 e nei primi due mesi del 2018 sono già 30 (a questo ritmo nel 2018 saranno saranno più di 150).

Solo qualche mese fa l’allarme su questi temi venne lanciato dai vertici dell’associazione: «È boom di richieste di sostegno».

VIOLENZA DI GENERE TUTTE LE INFORMAZIONI PER DENUNCIARE