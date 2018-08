300 mila euro da Regione per i negozi penalizzati dai lavori

“Trecento mila euro ai Comuni capoluogo di provincia, dove ci sono lavori di pubblica utilita’ che causano disagi alle imprese commerciali”. E’ questo, in estrema

sintesi, il contenuto della delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli. L’obiettivo del provvedimento e’ sostenere le Micro e Piccole e Medie Imprese del commercio che svolgono la propria attivita’ in aree interessate da cantieri della metropolitana o per la realizzazione di parcheggi sotterranei o per costruire altre opere viabilistiche di lunga durata, di almeno sei mesi.

“Con questa delibera – spiega Mattinzoli – invitiamo i Comuni ad aderire all’iniziativa con un cofinanziamento almeno paritetico per attivare bandi di incentivazione. Si tratta di misure concrete a sostegno delle tante attivita’ commerciali penalizzate dalla presenza di cantieri. Penso, per fare un esempio su tutti, ai lavori per la ‘linea 4′ della metropolitana a Milano che tanti problemi ha creato ai commercianti. A fronte di anni di sacrifici della categoria, ancora una volta Regione Lombardia sente la responsabilita’ istituzionale di dare tutto il proprio sostegno ai lavoratori” ha concluso Mattinzoli.

I Comuni capoluogo di provincia che intendono aderire all’iniziativa devono trasmettere a sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it la domanda di

adesione entro 45 giorni dall’approvazione della delibera (avvenuta il 2 agosto).