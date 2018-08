54 milioni per il Fondo sociale, la divisione per ambito territoriale

Regione Lombardia ha stanziato 54 milioni per anziani, minori, famiglie e disabili. Ecco la ripartizione del Fondo sociale regionale 2018 divisa per Ats e per ambito territoriale.

ATS DELL’INSUBRIA: 7.423.879,81€ –

Olgiate Comasco 465.651,90€; Campione d’Italia 8.334,90€; Como

820.789,20€; Cantu’ 442.172,19€; Erba 341.065,08€; Mariano

Comense 263.812,50€; Lomazzo – Fino Mornasco 505.898,40€;

Arcisate 238.177,76€; Azzate 198.129,75€; Busto Arsizio

518.484,46€; Castellanza 354.395,45€; Gallarate 630.584,16€;

Cittiglio 295.245,30€; Luino 293.725,95€; Saronno 494.933,29€;

Calende 217.690,20€; Somma Lombardo 422.496,44€; Tradate

257.700,20€; Varese 654.592,68€.

ATS CITTA’ METROPOLITANA MILANO: 18.714.589,36€ –

Lodi 1.206.273,44€; Milano Citta’ 7.907.529,23€; Sesto S.

Giovanni 730.936,62€; Cinisello Balsamo 794.993,69€; Rho

864.927,31€; Garbagnate Milanese 930.298,74€; Corsico

613.351,04€; Legnano 944.924,45€; Castano Primo 333.706,45€;

Magenta 638.308,65€; Abbiategrasso 396.823,05€; Paullo

266.229,60€; San Giuliano Milanese 577.616,94€; Cernusco sul

Naviglio 627.765,60€; Pioltello 476.166,60€; Melzo 454.149,15€;

Binasco 265.905,15€; Rozzano 407.505,00€; Trezzo d’Adda

277.178,65€.

ATS DELLA MONTAGNA: 1.855.470,57€ –

Menaggio158.919,25€; Dongo 86.098,91€; Bormio 161.665,35€;

Tirano165.719,33€; Morbegno 241.191,10€; Sondrio 301.108,40€;

Chiavenna 137.924,19€; Vallecamonica 602.844,04€.

ATS DELLA BRIANZA: 6.326.572,30€ –

Lecco 942.604,95€; Bellano 249.679,50€; Merate 601.195,35€;

Seregno 799.664,00€; Carate Brianza 836.383,80€; Desio

907.332,60€; Vimercate 961.587,90€; Monza 1.028.124,20€.

ATS DI BERGAMO: 5.723.065,53€ –

Bergamo 942.225,68€; Dalmine 711.914,70€; Grumello 236.277,30€; Seriate 379.880,55€; Val Cavallina 270.923,75€; Monte Bronzone – Basso Sebino 132.267,45€; Alto Sebino 165.603,90€; Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve 227.700,57€; Valle Brembana 202.138,46€; Valle Imagna e Villa 273.563,85€; Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino 619.243,80€; Treviglio 577.988,25€; Romano di Lombardia 409.463,05€; Valle Seriana 573.874,22€.

ATS DI BRESCIA: 6.531.414,10€ – Brescia1 1.476.610,47€; Brescia Ovest – 2 509.353,95€; Valle Trompia 646.112,25€; Oglio Ovest 501.860,83€; Bassa Bresciana Occidentale 291.069,45€; Bassa Bresciana Orientale 355.178,25€; Bassa Bresciana Centrale 622.802,25€; Garda – Salo’ 684.465,60€; Valle Sabbia 397.518,45€; Brescia Est 437.746,05€; Sebino 289.008,30€; Monte Orfano 319.688,25€.

ATS DELLA VAL PADANA: 4.638.343,39€ – Cremona 999.244,05€; Crema 865.529,70€; Casalmaggiore 258.282,13€; Asola 263.816,70€; Guidizzolo 357.672,00€; Mantova 955.989,04€; Ostiglia 350.672,70€; Suzzara 300.801,02€; Viadana 286.336,05€.

ATS PAVIA: 2.786.664,94 € – Pavia 622.875,39€; Certosa 344.025,15€; Corteolona 213.029,25€; Lomellina 926.730,86€; Voghera 304.778,40€; Broni 218.478,74€; Casteggio 156.747,15€.