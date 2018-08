700.000 euro per sostenere i vigili del fuoco volontari

700.000 euro a fondo perduto per migliorare le dotazioni dei 1.600 Vigili del Fuoco Volontari operanti nei 74 distaccamenti presenti sul territorio lombardo: li ha stanziati la Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Territorio e Protezione Civile Pietro Foroni. In provincia sono attualmente a Laveno e Gallarate mentre in futuro potrebbero arrivare anche a Tradate. Con questo stanziamento, che si aggiunge ai 500.000 euro già erogati nel 2017, Regione Lombardia raggiunge la cifra di 1,2 milioni di contributi a sostegno delle attività dei distaccamenti dei volontari.

Il bando, che uscirà il 10 agosto, è riservato alle Onlus e alle associazioni di promozione sociale (APS) che abbiano tra le finalità statutarie il sostegno a un distaccamento volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sul territorio lombardo, sede legale e operativa in Lombardia e siano iscritte all’elenco regionale. Ad oggi, le Onlus e le APS iscritte all’elenco regionale sono 50. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è il 17 settembre.

I contributi sono a fondo perduto e coprono il 100% delle spese ammissibili sino a un tetto massimo di 20.000 euro per richiedente. Si possono acquistare strumenti e mezzi indispensabili per lo svolgimento delle attività come radio portatili, cerca persone, motoseghe, motopompe, elettropompe, torri faro, colonna fari trasportabile, cercafughe, multigas, mezzi di soccorso, navigatore mezzi di soccorso, termocamere, motoventilatori, elettroventilatori, gruppi soccorso idraulico e a batteria, gruppi pneumatici da sollevamento, kit da puntellamento, pedana di soccorso mezzi pesanti.

«Sostenendo le attività dei Vigili del Fuoco Volontari, vogliamo migliorarne la qualità e tempestività degli interventi di soccorso tecnico urgente. La loro presenza capillare, la conoscenza approfondita del territorio e il loro legame con le comunità locali sono un patrimonio essenziale nella risposta alle emergenze – ha spiegato Foroni -. Con questo importante stanziamento ribadiamo il nostro impegno nella valorizzazione del ruolo del volontariato per la salvaguardia del territorio, in difesa della vita e della sicurezza dei nostri cittadini»