Accoltella un uomo, in manette 25enne

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che il 21.08.2018, poco dopo le 15.30, in via San Gottardo a Cadenazzo, vi è stato un accoltellamento. Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, nel corso di un alterco, un 50enne cittadino italiano domiciliato nel Bellinzonese è stato ferito a un fianco da un 25enne cittadino svizzero domiciliato nel canton Zurigo. L’autore si è poi dato alla fuga in auto.

Ne è nato un ampio dispositivo di ricerca e, nel corso della notte, il 25enne è stato arrestato a Zurigo unitamente a un 48enne cittadino italiano che si sospetta possa aver avuto un ruolo nei fatti. Il 50enne ha riportato una ferita giudicata non grave. L’ipotesi di reato è quella di tentato omicidio. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Margherita Lanzillo. Al momento non verranno rilasciate ulteriori informazioni.