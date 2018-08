Accoltellamento nel Luganese

Questa notte attorno all’una e 30 all’esterno di un locale notturno in via Pian Scairolo a Pambio-Noranco vi è stato un accoltellamento.

Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, nel corso di un alterco che ha visto coinvolto personale di sicurezza e tre avventori, un 25enne italiano residente in Italia, addetto alla sicurezza del locale, è stato ferito a un braccio da un 30enne cittadino venezuelano domiciliato nel Locarnese.

Questa la ricostrtuzione offerta da ministero pubblico e polizia cantonale.

L’autore, dopo essere fuggito a bordo di una vettura, è stato fermato a Gordola. Sono in corso accertamenti per identificare e fermare gli altri due avventori. Il 25enne ha riportato una leggera ferita. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Antonio Perugini.