Accordo Ryanair-piloti sul primo contratto collettivo in Italia

Nuovo accordo sindacale in casa Ryanair: i trecento piloti italiani aderenti all’Anpac (il sindacato dei piloti d’aviazione civile) hanno approvato – con un referendum – il contratto collettivo che la compagnia aerea Ryanair ha accettato di firmare.

Si tratta del primo contratto collettivo che Ryanair sottoscrive in Europa, anche se le trattative sono a buon punto anche in altri paesi: la firma è arrivata dopo otto mesi di confronto tra sindacato e azienda irlandese.

«Maggiori tutele e garanzie, oltre che un congruo riconoscimento economico»: così Anpac definisce i principali punti, appunto sia sul versante dei diritti che su quello delle retribuzioni.

È dallo scorso autunno che Ryanair sta fronteggiando difficoltà e scioperi: i piloti e il resto del personale chiedono che i rapporti di lavoro vengano regolati dalle leggi dei loro Paesi e non dal diritto irlandese, che garantisce minori tutele (la compagnia ha sede in Irlanda – tra l’altro – per godere di una tassazione ridotta).

Nei giorni scorsi si era arrivati a un pre-accordo anche con i piloti irlandesi (350 in tutto), che a loro volta chiedevano ulteriori tutele.