Ad agosto arrivano i nuovi abbonamenti studenti

Da ieri, lunedì 6 agosto, è possibile richiedere alle biglietterie di Autolinee Varesine gli abbonamenti per il nuovo anno scolastico.

Anzi, secondo la società è “altamente consigliabile” recarsi in questi giorni e settimane agli uffici dell’azienda di trasporto: per evitare il comprensibile “sovraffollamento” dei giorni immediatamente precedenti all’inizio della scuola, quest’anno previsto per mercoledì 12 settembre.

IL MODULO PER LE DETRAZIONI 2018 DISPONIBILE NEI PROSSIMI GIORNI

Nei prossimi giorni sarà poi anche disponibile il modulo per accedere alle detrazioni fiscali previste nel 2019 su tutti gli abbonamenti validi nell’anno 2018: che permettono dunque di recuperare, in sede di dichiarazione dei redditi, una parte dell’importo speso per viaggiare con i mezzi pubblici.

AUTOLINEE VARESINE: DOVE SONO GLI UFFICI

Gli uffici di Autolinee Varesine si trovano a Varese (piazzale Kennedy, di fronte al mercato), Bardello (via Marconi 26), Ghirla (piazzale Stazione) e Luino (viale Dante 9).

Gli abbonamenti alle linee urbane di Varese sono acquistabili solo presso la biglietteria di piazzale Kennedy, e in questo caso è necessario portare due fototessere e la copia del documento di identità del passeggero: gli stessi documenti servono anche a chi deve abbonarsi alle linee extraurbane, ma solo in caso di nuovi abbonati (per i rinnovi, basta infatti portare il tesserino di riconoscimento usato l’anno scorso).

GLI ABBONAMENTI SPECIALI

Tra gli abbonamenti particolarmente diffusi, c’è senz’altro l’integrato Ctpi da 70 Euro al mese, che permette di viaggiare su tutti i mezzi del Ctpi (il Consorzio costituito da Autolinee Varesine e Castano) senza alcuna limitazione, passando dunque dai servizi urbani di Varese a qualunque linea extraurbana. Chi avesse necessità di viaggiare anche in treno, invece, può richiedere presso le stazioni ferroviarie le informazioni relative ai titoli di viaggio “Trenocittà”, “Io viaggio Ovunque in Lombardia” e “Io viaggio Ovunque in Provincia”: quest’ultimo, al costo di 76 Euro mensili, permette di viaggiare su tutti i mezzi di trasporto del Varesotto.

IL FASTIDIO DEL MINI AUMENTO

Per chi si appresta a fare i prossimi abbonamenti, ci sono però delle fastidiose novità, derivanti da una delibera di giunta della Regione Lombardia: «In ottemperanza alla delibera della Giunta Regionale Lombarda dello scorso 10 luglio 2018 – spiega la nota di Autolinee Varesine – Le tariffe del trasporto pubblico subiscono, per i titoli di viaggio validi da settembre, un incremento di circa l’1%. Essendo l’aumento tanto contenuto, lo stesso viene ricaricato solamente su alcuni titoli di viaggio, al fine di evitare ingenerose penalizzazioni dell’utenza».

Così, per quanto riguarda i servizi urbani di Varese, non cambierà niente per chi acquista i biglietti singoli, che continueranno ad essere di 1.40 Euro, o i carnet da dieci biglietti, che continueranno a costare 13 Euro: l’abbonamento settimanale invece passa da 9.30 Euro a 9.40 Euro, il mensile feriale da 29 Euro a 29.50 Euro, il mensile senza limitazioni da 34 Euro a 34.50 Euro.

Per quanto riguarda gli abbonamenti specifici per studenti, l’annuale (valido da settembre a giugno) passa da 200 Euro a 202 Euro, mentre il mensile da 26 Euro a 26.50 Euro.

«Si tratta dunque di un adeguamento tariffario davvero minimo, che anche sui servizi extraurbani si ripercuote allo stesso modo, cercando di salvaguardare l’importo dei biglietti singoli e di gravare solo in minima parte sugli abbonamenti».

L’ultimo incremento tariffario risaliva all’autunno 2015.