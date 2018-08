Ad Arnad torna la “Féhta dou lar”

L’ultimo fine settimana di agosto si festeggia ad Arnad (Valle d’Aosta) la “Féhta dou lar”, una tradizione che si ripete da quasi trent’anni e richiama migliaia di turisti.

La “Sagra del lardo”, è l’occasione ideale per degustare il famoso “Valle d’Aosta lardo di Arnad DOP”.

La festa si svolge in località la Keya, in una radura che ospita piccoli chalet in legno, decorati per l’evento con fiori e panni di canapa ricamati.

Il piacevole sapore di questo salume ricorda le erbe usate per la sua preparazione: ogni fetta è bianca al taglio, con una possibile vena di carne e un cuore leggermente rosato.

Da alcuni anni si svolgono anche dei laboratori del gusto che consentono ai visitatori di approfondire la conoscenza dei prodotti e di assaporarli nei loro abbinamenti ideali.

Info:

Telefono: (+39) 349.4230430

Internet: www.festalardo.it