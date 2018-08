Ad Esterno Notte sabato arriva il film in anteprima

Ad Esterno Notte, la rassegna di cinema all’aperto ai Giardini Estensi, è arrivato il momento della serata con film in anteprima. Una pellicola proposta “a sorpresa”: la scelta degli organizzatori di Filmstudio90 è caduta su “Lucky”.

Una commedia drammatica di John Carroll con Harry Dean Stanton, Ron Livingston, David Lynch.

Lucky, un novantenne ateo, ha sempre vissuto seguendo le proprie regole e infischiandosene del giudizio di coloro che vivono nella sua città ai margini del deserto. Dopo una caduta, comincia a temere la morte e la solitudine ed è spinto verso un percorso di auto-esplorazione alla ricerca di ciò che spesso è irraggiungibile: l’illuminazione.

Appuntamento sabato 11 agosto, alle ore 21.15. Prezzi: intero € 6,00; ridotto soci Filmstudio ’90; soci Arci, enti convenzionati, over 65 e under 18 € 4,50; ridotto soci under 25 € 3,00

I successivi appuntamenti proporranno Ella&John, di Paolo Virzì (domenica 12 agosto), e Game Night-Indovina chi muore stasera?, commedia di Jonathan Goldstein e John Francis Daley con Jason Bateman, Rachel McAdams, Billy Magnussen (lunedì 13 agosto)