«Adesso vado a casa e la ammazzo», ma trova i carabinieri

Voleva uccidere la moglie e l’ha detto con una chiamata al112: «Adesso vado a casa sua e la faccio fuori».

Naturalmente la chiamata è stata geolocalizzata e all’arrivo all’abitazione dell’ex consorte ha trovato i carabinieri, pistola in pugno. Ora è in psichiatria a Saronno, con una denuncia per minacce.

Certo, annunciare di voler uccidere non è una mossa da delinquenti, piuttosto frutto dell’intima volontà di farsi aiutare. Ma, psicologia a parte, la prontezza di riflessi dell’operatore del 112 e la competenza dei militari ha scongiurato il peggio.



Tutto avviene nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 agosto, quando il quarantottenne è stato bloccato a Cislago dai carabinieri che hanno corso dopo la chiamata di allarme proveniente dagli operatori del numero unico.

I militari hanno così preceduto lo squilibrato, tranquillizzato la donna, che è stata allontanata dall’abitazione e chiedendo al volo un identikit dell’ex marito e le indicazioni circa il modello dell’auto guidata dall’uomo.

Difatti dopo pochi minuti è apparsa l’auto guidata dall’ex. Alla vista dei militari il quarantottenne ha tentato una fuga speronando un’auto di servizio.

Subito dopo è uscito dalla macchina brandendo un grosso coltello, e a quel punto gli operatori l’hanno immobilizzato.

Il pugnale è stato sequestrato ed è scattata la denuncia alla Procura della repubblica di Busto Arsizio per minacce.