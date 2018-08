Aggredisce l’anziana madre e gli agenti arrivati per placarlo

La scorsa notte la volante del commissariato della polizia di stato di Busto Arsizio è dovuta nuovamente intervenire per porre un freno alle intemperanze di un uomo, un quarantenne pregiudicato italiano affidato in prova ai servizi sociali, che sotto gli effetti dell’alcool aveva aggredito l’anziana madre.

La chiamata è arrivata intorno alle 22.30 e quando la pattuglia è arrivata nell’abitazione ha trovato il pregiudicato visibilmente alterato che cercava ripetutamente di scagliarsi contro la madre.

I poliziotti, a loro volta insultati e minacciati, si sono frapposti tra i due per tutelare la donna ma l’energumeno si è rivolto anche contro di loro colpendoli, e con rabbia lo stesso ha scagliato un pugno a una porta finestra infrangendone il vetro e procurandosi un taglio profondo e sanguinante al braccio.

A quel punto gli agenti si sono visti costretti ad utilizzare lo spray al peperoncino (oleoresin capsicum) in dotazione. Il pregiudicato si è dovuto fermare ed è stato bloccato dagli agenti, che hanno riportato contusioni guaribili in pochi giorni.

L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni e segnalato per l’eventuale revoca della misura alternativa alla detenzione e quindi trasportato in ospedale.