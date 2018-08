Agli Europei di atletica è il giorno di Simone Cairoli

L’attesa per gli Europei di atletica leggera è finita. Ieri – lunedì 6 agosto – nel leggendario Olympiastadion di Berlino sono iniziate le gare, con una serie di prove preliminari, “riscaldamento” in vista degli appuntamenti clou – come i 100 metri di questa sera – per i grandi del Vecchio Continente.

Nella capitale tedesca è presente anche un’ampia delegazione azzurra che, dopo anni difficili, si presenta sui blocchi di partenza con diverse speranze a partire da Filippo Tortu ed Elena Vallortigara che hanno appena superato – nei 100 e nell’alto – i risultati di Mennea e Simeoni.

Ma con il body dell’Italia ci saranno anche alcuni rappresentanti del Varesotto: di Lorenzo Perini (110 ostacoli) vi abbiamo già raccontato in QUESTA intervista, di Sara Dossena – bergamasca trapiantata a Gallarate – attendiamo i risultati nella maratona. Oggi però è il giorno di Simone Cairoli, 28 anni, nato a Gallarate, unico azzurro in lizza in una disciplina affascinante e complicata come il Decathlon.

Cairoli vive a Villaguardia, è tesserato per la Colombo Costruzioni di Lecco e vanta (finora) un personale di 7.875 punti fatto segnare a Götzis lo scorso anno, non lontano dal primato italiano di Beniamino Poserina (8.169) che resiste da quasi 22 anni. L’azzurro di casa nostra ha iniziato quest’oggi la sua avventura a Berlino con i 100 metri, corsi in 10,94.

Il decathlon prevede la disputa di dieci prove dell’atletica in appena due giornate di gara, uno sforzo fisico e mentale notevole che si deve coniugare con una grande versatilità. Una dote che Cairoli ha coltivato avvicinandosi di volta in volta a varie discipline dell’atletica, iniziando con le campestri e passando poi al salto in alto prima di approdare alle prove multiple. Laureato in informatica a Varese, il 28enne azzurro ha lavorato nel salto con l’asta anche con Fabio Pilori, il tecnico bosino che ha cresciuto molti prospetti in questa difficile specialità. Corse e salti sono il terreno di caccia di Cairoli che invece soffre un po’ i lanci e la stessa asta. Di seguito aggiorneremo i risultati dell’atleta varesino nel corso della gara.