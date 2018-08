Agosto, i genitori imbiancano le palestre

In questi giorni si stanno facendo diversi lavori in palestra di Angera per renderla pronta per la nuova stagione sportiva.

E i lavori fervono con imbianchini speciali: i genitori dei ragazzi iscritti nelle società sportive, oltre agli stessi dirigenti.

Lo fa sapere il sindaco di Angera, Alessandro Molgora: «La cosa bella è che da quest’anno parte dei lavori vengono svolti dai genitori e dai dirigenti delle società sportive di basket, pallavolo e ping pong. Un bel gruppo di persone sabato e domenica per tutto il giorno, attrezzate di tutto punto, con la vernice fornita dall’associazioni dei genitori della scuola, hanno ripulito, scrostato e verniciato. Per la loro tutela assicurativa ha provveduto il Comune».

Gli altri lavori più tecnici e pericolosi sono stati commissionati dall’amministrazione comunale a imprese professioniste del settore e vanno dalla verniciatura delle alte pareti della palestra e delle ringhiere, alla sostituzione degli angolari di gradini e gradoni in materiale plastico, alla sistemazione di porte, bagni ed impianti elettrici, ed altro ancora.

Il sindaco e l’amministrazione comunale ringraziano di cuore i genitori e i dirigenti sportivi per il bell’esempio che stanno dando con quest’intervento di interesse pubblico.