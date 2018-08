Air Italy lancia il nuovo volo su Lamezia Terme

Domenica 26 agosto Air Italy ha inaugurato il nuovo volo tra Milano Malpensa e Lamezia Terme e Milano Malpensa, «un altro traguardo in linea con la rapida crescita prevista nel 2018».

Attraverso il suo hub di Malpensa, quest’ultima rotta inaugurata da Air Italy consente di unire la città calabrese di Lamezia Terme a New York, Miami, L’Avana, Bangkok, Delhi, Mumbai, Mosca, Il Cairo, Dakar, Accra e Lagos. Vale a dire: le destinazioni attualmente già attivate da Milano Malpensa. Il volo su Lamezia si aggiunge a quelli interni da Roma, Napoli, Palermo, Olbia e Catania: «Con l’apertura di questa sesta tratta nazionale a Lamezia Terme, Air Italy – commenta il Chief Operating Officer di Air Italy, Neil Mills – è lieta di aver completato la prima fase del nostro piano aziendale sulle rotte nazionali per il 2018».

Il volo IG973 è decollato da Milano Malpensa alle 12.30 ed è atterrato all’aeroporto calabrese di Sant’Eufemia alle 14.15, dove è stato accolto dal tradizionale Battesimo d’acqua dedicato al primo atterraggio di Air Italy. Il volo IG974 diretto a Milano è partito alle 15.00.

Il nuovo collegamento giornaliero Lamezia Terme-Milano opererà 10 volte alla settimana in estate andando a raddoppiare la frequenza giornaliera da fine ottobre 2018. Su questa rotta i clienti della Compagnia potranno volare sul nuovo aeromobile B737 Max 8, il cui primo esemplare è stato consegnato la primavera scorsa.

Sul fronte dell’operatività della compagnia, va ricordato che a inizio settembre è in programma anche il primo sciopero della nuova Air Italy: il 10 settembre l’astensione riguarderà il personale di Olbia (che non vuole il trasferimento a Malpensa), in contemporanea è stato dichiarato uno sciopero del personale navigante indetto dalla sola Ugl.