Aiuto! Domani ho un appuntamento al buio: le regole

Nell’epoca dei social, l’amore online non è un tabù ed è molto comune. Provate a chiedere ai vostri amici e rimarrete sorpresi nel sapere quanti di loro si son conosciuti così. Ancor meglio funzionano gli appuntamenti procurati, o da amici o da agenzie matrimoniali, che si basano proprio sull’accoppiata di persone che si ritengono vicine per interessi. In questo modo ci si assicura che l’appuntamento per conoscersi possa andare a buon fine e se proprio non scocca la scintilla, almeno si sarà passata una serata piacevole in compagnia di un nuovo amico o amica.

Ma se proprio vogliamo fare una bella figura durante un appuntamento al buio, quali sono le regole da seguire? Se già abbiamo chattato o parlato al telefono con l’altra persona e un po’ ci interessa, o se è la prima volta che ci si lancia in un simile appuntamento, se si vuole massimizzare il servizio offerto da un’agenzia matrimoniale, o se ci si sente pronti a un nuovo amore e non si vuole perdere nessuna buona occasione di trovare l’anima gemella, come esser certi di non fare cattiva figura? Puoi dare un occhiata al Il portale della Famiglia, Matrimoni e Amore per provare ad incontrare la tua anima gemella.

Il luogo migliore per un appuntamento al buio

Non cedete al vecchio tabù che vuole che a fare l’invito sia per primo l’uomo: sia intraprendenti, indipendentemente dal vostro sesso. Conoscete un luogo che vi piace? Fate il vostro invito, per primi. Non conoscete bene un luogo adatto? Fate una passeggiata esplorativa nel luogo della vostra città dove c’è maggiore concentrazione di locali e fatevi ispirare da quello che vi attira maggiormente (il centro storico o un luogo caratteristico, il lungomare, un castello o una piazza centrale).

Il secondo punto di cui tenere conto dipende dal vostro carattere, per assicurarsi di essere totalmente a proprio agio: vi immaginate una lunga chiacchierata intima in orario di aperitivo? Scegliete un locale adatto a un aperitivo e prenotate un tavolo in un luogo più appartato. Volete far colpo a cena? Scegliete un bel ristorante che conoscete, per esser certi che la cena sia di qualità.

In ogni caso, si consiglia sempre un luogo affollato per il primo appuntamento: mette sempre a proprio agio e nei momenti di maggiore imbarazzo si potrà commentare quello che si vede attorno.

L’abbigliamento adatto a un primo appuntamento

Questo è il dilemma che attanaglierà soprattutto le donne, ma non solo. Le ansie collegate a un appuntamento che potrebbe cambiare la propria vita amorosa, sono di interesse di tutti, uomini e donne. Ed è del tutto normale, poiché questa è la società dell’apparenza e non se ne può fare a meno. Fortuna che poche, semplici, regole, ci possono aiutare. Le elenchiamo, per una più facile valutazione:

La semplicità vince sempre : Audrey Hepburn ha dato un consiglio di stile eterno: “prima di uscire di casa, guardatevi allo specchio e togliete l’ultimo accessorio che avete indossato”. Quel foulard in più, quell’orologio vistoso, quel rossetto troppo acceso, quella cintura eccentrica…son tutte piccole cose che potrebbero rendere eccessivo l’impatto finale. Meglio apparire più semplici possibili e sorridere assai.

: Audrey Hepburn ha dato un consiglio di stile eterno: “prima di uscire di casa, guardatevi allo specchio e togliete l’ultimo accessorio che avete indossato”. Quel foulard in più, quell’orologio vistoso, quel rossetto troppo acceso, quella cintura eccentrica…son tutte piccole cose che potrebbero rendere eccessivo l’impatto finale. Meglio apparire più semplici possibili e sorridere assai. Dove state andando? : il contesto è fondamentale. Il completo giacca e cravatta che usate a lavoro non è adatto per una passeggiata sul lungomare, meglio una polo, così come il tacco 12 non è adatto per passeggiare sulle strade antiche del centro storico. Via anche gioielli troppo eccessivi, non dovete raccontare quanto siete ricchi mentre siete in pizzeria. Quindi, prima di uscire di casa, considerate il luogo dell’appuntamento e adattatevi.

: il contesto è fondamentale. Il completo giacca e cravatta che usate a lavoro non è adatto per una passeggiata sul lungomare, meglio una polo, così come il tacco 12 non è adatto per passeggiare sulle strade antiche del centro storico. Via anche gioielli troppo eccessivi, non dovete raccontare quanto siete ricchi mentre siete in pizzeria. Quindi, prima di uscire di casa, considerate il luogo dell’appuntamento e adattatevi. L’igiene personale: non dovrebbe nemmeno essere scritto su un articolo, ma meglio essere sicuri. Curate con particolare attenzione la vostra igiene prima di un appuntamento, soprattutto in quei luoghi che magari possono passare in secondo piano. Non è mai bello avere le unghie sporche o la barba incolta, i capelli unti o i denti sporchi prima di cena. Una mentina e un parrucchiere, possono essere i vostri migliori alleati prima di un appuntamento d’amore.

Le chiacchiere: cosa NON dire a un primo appuntamento

Veniamo ora alla parte più importante di tutte: gli argomenti per sciogliere il ghiaccio durante l’appuntamento. Si sa, il nervoso può farci sproloquiare e poi potremmo pentircene. Fortunatamente, basta ricordarsi pochi argomenti che è meglio evitare a un appuntamento: