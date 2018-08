Al Belvedere aperitivo e stelle

Una serata davvero particolare quella in programma per domani, giovedì 23 agosto, ad Azzate. Tutti a guardare le stelle in piazza Ghiringhelli, il mitico Belvedere, con la guida dell’Osservatorio Astronomico Campo dei Fiori. Dalle 18 aperitivo con i food truckers della piazza accompagnato da musica su vinile, e poi naso all’insù, a luci spente, alla scoperta del cielo con l’Osservatorio Astronomico Campo dei Fiori.

L’evento è organizzato da Pro Loco Azzate, Comune di Azzate, L’Apetit, Blend4 on the road, Società Astronomica G.V. Schiaparelli.