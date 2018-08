Al cinema “brividi” in arrivo

Film da brivido al cinema. Si comincia con Dark Hall, nella sale da mercoledì 1 agosto. Kit ( Anna Sophia Robb ), un’adolescente problematica, viene spedita dalla famiglia nella Blackwood Boarding School, gestita dall’eccentrica preside Madame Duret ( Uma Thurman ). Insieme alle compagne di classe, la ragazza scoprirà degli inquietanti segreti nascosti fra le mura dell’antico edificio che ospita la scuola.

Amiche di sangue esce al cinema il primo agosto. Lily ( Anya Taylor-Joy ) ed Amanda ( Olivia Cooke ), amiche dall’infanzia, non potrebbero essere più diverse: tanto ben integrata negli ambienti dell’elite locale la prima, quanto brillante ma

emarginata la seconda. Quando però Lily decide di commissionare l’omicidio del suo patrigno, Amanda non esita un attimo ad aiutarla: le due partiranno alla ricerca di un killer per svolgere il lavoro sporco…

Fino all’inferno, in uscita giovedì 2 agosto, è un film italiano di e con Roberto D’Antona, che intreccia azione e paranormale. Tre rapinatori in fuga a bordo di un camper, inseguiti dal boss per cui lavoravano e da una misteriosa organizzazione criminale segreta, si imbattono in una donna e suo figlio. Al gruppo si uniranno anche una fidanzata sospettosa e un ex poliziotto burbero. La posta in palio è altissima: oltre alle vite di tutti i protagonisti, è in gioco il destino del mondo intero.