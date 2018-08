Al cinema sotto le stelle arriva “The Post”

Torna mercoledì 8 agosto, alle 21.30, nel parco di Villa Calcaterra, il tradizionale appuntamento estivo con il cinema sotto le stelle, curato da BA Film Festival e Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, nell’ambito del ‘Sistema cinema’ coordinato dall’Amministrazione comunale.

In programma c’è la proiezione del film “The Post” (USA, 2017, 115 minuti), pellicola di genere thriller politico e drammatico diretto da Steven Spielberg, con Tom Hanks e Meryl Streep.

The Post racconta la storia della pubblicazione dei “Quaderni del Pentagono”, avvenuta agli inizi degli anni settanta sul Washington Post. L’occultamento dei documenti top secret sulle strategie e i rapporti del governo degli Stati Uniti con il Vietnam tra gli anni quaranta e sessanta innesca una battaglia senza precedenti in nome della trasparenza e della libertà di stampa. In particolare, la pubblicazione dei cosiddetti Pentagon Papers diviene manifesto della ferma e decisa rivendicazione del diritto di cronaca e della libertà di informazione da parte di due figure molte diverse ma accomunate dal coraggio e da una forte etica professionale: l’editrice del giornale Kay Graham (Meryl Streep), prima donna alla guida della prestigiosa testata, e il duro e testardo direttore del giornale Ben Bradlee (Tom Hanks). I due metteranno a rischio la loro carriera e la loro stessa libertà nell’intento di portare pubblicamente alla luce ciò che quattro Presidenti hanno nascosto e insabbiato per anni. Nonostante i meschini tentativi del governo di contenere la fuga di informazioni riservate, i media diffondono la notizia schierandosi dalla parte dei cittadini.

Si ricordano gli altri appuntamenti in calendario al mercoledì sera alle 21.30, nel parco di Villa Calcaterra (via Magenta, 70).

15 Agosto – Paddington 2 di Paul King 22 Agosto – La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi 29 Agosto – Coco di Lee Unkrich

La selezione di film tocca generi diversi, per accontentare tutti gli spettatori: si spazia dalla commedia al giallo, dal cartoon per bambini al film drammatico. Le proiezioni sono a ingresso gratuito; in caso di maltempo verranno annullate.