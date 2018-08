Al cinema con Tom Cruise

Tom Cruise torna a vestire i panni di Ethan Hunt in Mission: Impossible- Fallout, nelle sale italiane dal 29 agosto. In questo sesto capitolo conosceremo nuovi personaggi: Alana (Vanessa Kirby), nota come Vedova Bianca, Erika Sloane (Angela Bassett), la sostituta di Alan Hunley ( Alec Baldwin ), ora capo dell’IMF, alla direzione della CIA e infine l’agente segreto August Walker ( Henry Cavill ). Sean Harris interpreta nuovamente Solomon Lane, il cattivo di Rogue Nation, assetato di vendetta più che mai…

Don’t worry, il nuovo lavoro di Gus Van Sant, uscirà al cinema mercoledì 29 agosto. Ispirato a una storia vera, il film racconta la storia di John Callahan ( Joaquin Phoenix ), un uomo afflitto da una dipendenza da alcool e che affronta la vita con uno strano umorismo.

Vittima di un grave incidente stradale mentre guidava ubriaco, nonostante le tragiche conseguenze John non ha assolutamente intenzione di smettere di bere.

Convinto dall’insistenza della sua fidanzata (Rooney Mara) e di uno sponsor (Jonah Hill), l’uomo accetta controvoglia di sottoporsi a una terapia di disintossicazione.

Inaspettatamente, John scopre di possedere un grande talento nel disegnare vignette, che verranno pubblicate su un quotidiano e gli procureranno ammiratori da ogni parte del mondo.

Resta con me, al cinema da mercoledì 29 agosto, racconta un’incredibile storia vera di coraggio e amore. I giovani fidanzati Tami Oldham ( Shailene Woodley ) e Richard Sharp ( Sam Claflin ), a bordo della loro imbarcazione, salpano da Tahiti per un viaggio avventuroso. Sorpresi da un fortissimo uragano al largo dell’Oceano Pacifico, Richard viene gravemente ferito e Tami dovrà combattere contro il tempo per salvare sé stessa e il fidanzato, sebbene si trovino a settimane di distanza dal porto più vicino.