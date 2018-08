Al cinema torna il Conte Dracula e si ride

Il 22 agosto esce nelle sale italiane Come ti divento bella, una simpatica commedia americana sulla fiducia in sé stessi. La giovane Renée (Amy Schumer), insicura e impacciata, a seguito di un incidente si risveglia convinta di essere diventata finalmente la bomba sexy ed affascinante che tanto desiderava essere: come per magia, la sua vita cambia radicalmente. Trasformatasi in una donna in carriera nella scintillante New York, come la prenderà nello scoprire che in realtà il suo aspetto fisico è sempre lo stesso?

Con Escape plan 2 – ritorno all’inferno, al cinema da mercoledì 22 agosto, ritroviamo Ray Breslin (Sylvester Stallone), il massimo esperto nel collaudare carceri di massima sicurezza, di nuovo in azione. Ora a capo di un team di brillanti giovani leve, Breslin dovrà intervenire quando un membro della sua squadra finirà rinchiuso in una prigione inglese, in cui i detenuti devono lottare quotidianamente come animali per sopravvivere.

L’irresistibile Conte Dracula dei cartoni animati torna sul grande schermo con Hotel Transilvania 3- una vacanza mostruosa, che potremo vedere nei cinema italiani a partire dal 22 agosto. Dopo più di cent’anni di infaticabile servizio nel suo albergo, anche per Dracula (che nella versione originale ha la voce di Adam Sandler) è arrivato il momento di godersi le meritate vacanze. Grazie all’insistenza della figlia Mavis (doppiata nella versione americana da Selena Gomez) il vampiro si imbarcherà su un’enorme nave da crociera, insieme a tutta la famiglia. Mentre gli altri si divertono fra balli di gruppo, tuffi in piscina e gite improbabili, il nostro Dracula si innamorerà nientemeno che della comandante della nave, la bella Ericka. Il romanticismo della storia d’amore appena sbocciata verrà però ben presto rovinato dalla scoperta che Ericka è in realtà la pronipote di Van Helsing, il celebre cacciatore di vampiri…