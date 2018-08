Al lago o in montagna, fritto misto e polenta taragna

Fine settimana con temperature alte e caldo afoso. Siamo in piena estate e, come da tradizione, le feste non mancano. Cercate un po’ d’ombra e gustatevi le tante prelibatezze che offrono le sagre in piazza.

Meteo – Sabato prosegue soleggiato e caldo afoso, massime stazionarie o in lieve rialzo. Al mattino qualche nube irregolare. Nel pomeriggio cumuli torreggianti su Alpi e Prealpi con possibili temporali di calore, raramente in pianura. Soleggiato e molto caldo. Afoso sulla pianura padana e area metropolitana. Solo qualche banco nuvoloso irregolare nella notte e al mattino. Nel pomeriggio nuvole cumuliformi sui monti con un raro temporale di calore.

SAGRE E FESTE

Varese – La cucina di nonna Carla vi aspetta alla Festa dello sportivo. Fino al 12 agosto in fondo via Corridoni, l’area verde situata di fronte all’Agricola Home & Garden, il Casbeno Calcio organizza la tradizionale festa del sodalizio sportivo – Tutto il programma

Bizzozzero – Continua anche questo fine settimana la festa a Bizzozzero (dietro al supermercato) – Tutto il programma

Comerio – Domenica al pian Caldè grande cotechinata alpina.

Cuvio – Tre giorni di festa che si terranno al Parco Comunale da venerdì 3 a domenica 5 agosto, dove sarà possibile divertirsi con la musica e degustare i prelibati menù che la cucina della Pro Cuvio ha preparato. Ogni serata sarà animata da orchestra con musica dal vivo e sabato 4 il culmine della manifestazione con l’eccezionale spettacolo pirotecnico: un’entusiasmante susseguirsi di luci, colori e botti che illumineranno l’intera vallata – Tutto il programma

Cunardo – Da venerdì 3 a domenica 5 agosto apre la Sagra della patata di Cunardo. Ogni giorno alla Baita del fondista (via per Bedero) si cena a partire dalle 19, mentre domenica le cucine saranno aperte anche a pranzo. Tutti i giorni si terranno la tombola e le estrazioni dei “tavoli fortunati” – Tutto il programma

Caldè di Castelveccana – Nel fine settimana c’è la Sagra del Pesce, arrivata alla sua 45esima edizione e organizzata dalla Pro Loco. Venerdì sera, sabato e domenica anche a pranzo – Tutte le informazioni

Leggiuno – Sabato sera e domenica a mezzogiorno stand gastronomico alla canottieri di Arolo

Monate – Torna la per la 55esima edizione la Festa di Monate. Si parte venerdi 3 agosto con l’apericena al lago, buona birra, salamelle e patatine in compagnia della band dei RUMORE! Sabato 4 agosto, Live Music Night in compagnia dei FUN-KONNECTION, stand gastronomico con le specialità del lago e piatti della cucina lombarda. Domenica 5 agosto stand gastronomico con le specialità del lago e piatti della cucina lombarda. Special Guest MATA NERA! Lunedì 6 agosto, spettacolo pirotecnico sull’acqua. – Tutto il programma

Luino – Appuntamento a Luino dal 3 al 5 agosto per Urban & Lake Street Food Festival presso il parcheggio del Porto Nuovo. La kermesse ha inizio venerdì dalle 18:00 alle 24:00 per poi proseguire sabato e domenica dalle 11:00 del mattino con chiusura sabato alle 24:00 e domenica alle 23:00. Ancora una volta Luino offre un’occasione imperdibile per gustare le prelibatezze italiane che ci contraddistinguono nel mondo. Ci sarà anche la silent disco – Tutto il programma

Curiglia – Ricordiamo a tutti gli appassionati della montagna che domenica 7 si svolgerà nello splendido anfiteatro dell’alpeggio in località Alpone di Curiglia a quota 1200m la tradizionale Festa della Montagna organizzata dagli “Amici dell’Alpone”.

Laveno Mombello – Apre questo fine settimana, sabato 4 agosto, il Luna Park in località Gaggetto.

Castiglione Olona – Torna nel fine settimana alla frazione Biciccera di Castiglione Olona la tradizionale festa in occasione di Santa Maria degli Angeli. La festa inizia sabato 4 agosto con l’apertura dello stand gastronomico e della pesca di beneficenza alle 19. Si continua domenica per tutto il giorno – Tutto il programma

Jerago con Orago – Continua fino al 26 agosto la manifestazione Jerago Beach. Gli Amici di Paese vi aspettano tutte le sere, a partire dalle ore 19 (tranne il lunedì) con tante proposte, serate a tema, musica ma soprattutto tanto tanto divertimento – Tutto il programma

Somma Lombardo – Sabato e domenica appuntamento per grandi e piccini alla Diga del Panperduto. Sabato e domenica c’è “Il Giardino dei giochi d’acqua” uno spazio gioco per comprendere e sperimentare il movimento e la potenza dell’acqua. Domenica anche una visita guidata a piedi alle dighe – Tutto il programma

INCONTRI ED ESCURSIONI

Varese – Venerdì sera è Shopping by night, dalle ore 21.00 alle 24.00, iniziativa a cura di: Confcommercio Ascom Varese e Confesercenti Lombardia.

Varese – Appuntamento all’Ippodromo Le Bettole per sabato 4 con la corsa più antica e importante delle Bettole compie 140 anni e festeggia il ritorno al rango di “Listed”. Gare dalle 19,50, c’è anche il “La Novella” – Tutto il programma

Varese – Continua anche ad agosto il progetto dei “laboratori viaggianti” nei rioni di Varese: domenica si va a Biumo Inferiore. Appuntamento in piazzale Trento, davanti alla stazione Nord, per 2 ore di passeggiata alla scoperta di Biumo Inferiore, alle 17 – Tutto il programma

MUSICA

Varese – Domenica sera al Tennis bar nel parco di Villa Toeplitz in via Vico esibizione del Marco Punzi Trio dalle 19.30 primo set con l’aperitivo e poi secondo concerto dalle 21.30 dopo cena. Ingresso libero.

Monvalle – Il tour estivo di Ruggero de I Timidi passa per Monvalle. Il celebre cantante si esibirà sul palco per un appuntamento dal titolo “Titillami il Lago”, il 3 agosto alle 22,00 al Circolo cooperativo di Monvalle. Lo spettacolo è organizzato dalla Proloco di Monvalle che festeggia il suo 85° compleanno – Tutto il programma

Porto Valtravaglia – Una serata free entry a tema Rap/Trap con Broke, One-Nil, Jeik, M.I.D., Skiro e AcA in console. Appuntamento al Kiosk di Punta Molino.

Gorla Maggiore – Venerdì 3 agosto, alle ore 21.15, a Parco di Villa Durini a Gorla Minore (Via Roma – Ingresso 8 euro, studenti e soci ARCI 5 euro), JAZZaltro, con la collaborazione dell’Amministrazione di Gorla Minore, ospita un grande evento di jazz internazionale con Trabucco Bros Quintet. – Tutto il programma

Luino – Jazz in Maggiore continua con il tributo a Enzo Jannacci. In scena Francesca Galante, voce Enrico Salvato, pianoforte Ciro Radice, fisarmonica, appuntamento venerdì 3 agosto – Tutto il programma

CINEMA

Varese – Sabato 4 agosto continua la Rassegna cinematografica di Esterno Notte con “Molly’s game” di Aaron Sorkin, con Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner. Domenica proiezione di Hostiles – Ostili di Scott Cooper, con Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi alla Tensostruttura dei Giardini Estensi – Via Sacco, 5, ore 21.15. www.filmstudio90.it