Al Parco Ciani un weekend a quattro zampe

Vi piacciono i cani? Allora non dovete perdervi l’International & Charity Dog Event “Lugano a 4 zampe 2018″, evento che si terrà a pochi chilometri dal confine italiano, con gare, esibizioni e attività per grandi e piccini.

Per il quinto anno consecutivo, durante il weekend dell’ 1-2 settembre, il Parco Ciani diventerà così la splendida cornice di “Lugano a 4 zampe”, il più grande evento cinofilo della Svizzera.

Un evento unico nel suo genere per il suo carattere “totally charity” e perché si tratta una manifestazione il cui scopo non è semplicemente quello di divertire o intrattenere, ma anche di diffondere all’interno della società e quindi delle famiglie un corretto rapporto uomo-cane.

Un programma ricco di divertenti e spettacolari esibizioni con veri e propri atleti a 4 zampe, provenienti da ogni dove, che si cimenteranno nei balli della Dog dance con Yvonne Belin, campionessa del mondo, europea e svizzera di questa disciplina, e il team lombardo “Zampette in musica”; nei tortuosi percorsi ad ostacoli dell’Agility dog e nella disciplina del Disc dog con gli istruttori del Mulino Prudenza.

Si potranno vedere all’opera i cani da lavoro delle Unità cinofile delle Guardie di confine e i loro splendidi Malinois. E anche quest’anno non mancheranno le attività acquatiche proposte dal Centro cinofilo europeo che propone il battesimo in acqua, i corsi di nuoto e di tuffi che termineranno domenica pomeriggio con l’attesa e spettacolare gara di Splash dog, disciplina nata negli Stati Uniti e unica tappa svizzera ma presente per il terzo anno consecutivo nel calendario nazionale italiano.

Per chi ama l’acqua verranno proposti i corsi di SUP Dog, Stand-up paddle, naturalmente pensato con il proprio cane: un’attività dalle radici antiche nata alle Hawaii e tornata alla ribalta in chiave sportiva in questi ultimi anni in tutto il mondo. Nella due giorni luganese sarà possibile iscriversi ai corsi e testare l’equilibrio e il coraggio del proprio cane sotto la stretta sorveglianza degli istruttori della Scuola federale SUP del Garda.

Ricchissimo quest’anno il programma di attività da provare con il proprio cane, con educatori che saranno a disposizione per un assaggio di discipline divertenti ma anche utili, tra cui Agility e Disc Dog; A tu per tu con l’educatore, valutazioni educative; ABC cuccioli; Bambility, dove i bambini imparano a relazionarsi correttamente con i nostri amici a 4 zampe; Acquaticità; Sup dog, Treibble, Esperienza di calma e concentrazione, Dog Fitness, Cani cross, Homemade toys for dogs, Tellington T-Touch, Fiori australiani & reiki, agopuntura e osteopatia, Balance.

Tra le novità di quest’anno la gara di Dog dance, domenica, che avrà inizio alle ore 12.30. A seguire, dalle ore 14, tutti pronti al via per la gara di velocità in cui si potranno cimentare cani di ogni razza e non, suddivisi per taglia in 4 diverse categorie.

Molto interessante l’esibizione della Scuola italiana di cani da soccorso capitanata da Ferruccio Pilenga, presidente nazionale S.I.C.S, la più grande organizzazione nazionale dedicata alla preparazione dei cani e dei loro conduttori con cinque meravigliosi soccorritori a 4 zampe che si lanceranno a turno nel lago da un elicottero della Helitv per soccorrere un figurante. Pilenga è l’unico istruttore al mondo ad eseguire questi lanci.

Sabato pomeriggio sarà invece la volta dei finalisti del concorso di bellezza e simpatia “Miss e mister dog Ticino”, che sfileranno davanti ad una giuria composta da giudici Enci, veterinari, handler e toelettatori e vari personaggi del mondo Pet.

Presente anche “Krax”, il progetto nazionale della Protezione svizzera degli animali, sempre fedele alla sensibilizzazione nelle scuole, che proporrà delle lezioni di interazione bambino-cane in collaborazione con la veterinaria Petra Santini.

Sempre per i bambini è pensata l’attività organizzata dagli artisti “Barza de legn” dove i più piccoli verranno coinvolti in veri e propri laboratori di pittura per imparare a disegnare il proprio cane.

Lugano a 4 zampe sarà anche “Dog park” con due aree recintate per far correre e divertire i propri cani in libertà e sicurezza sotto la supervisione di educatori e comportamentalisti qualificati, che potranno anche rispondere alle domande e dare consigli ai proprietari.

Non mancherà l’area dedicata alle associazioni e due emozionanti “Passeggiate levriere” per le vie della città a cui tutti gli appassionati di levrieri (e non!) potranno unirsi per far conoscere la triste realtà di queste meravigliose ed eleganti creature ma anche di tutti i trovatelli e i cani maltrattati, promuovendone l’adozione.

Tanti ospiti e Vip a due e 4 zampe che saranno presenti, con personalità politiche e dello spettacolo, personaggi sportivi, e Fripon, lo splendido pastore Maremmano protagonista del film campione d’incassi “Belle et Sebastien”.

Per i più golosi Lugano a 4 zampe quest’anno ospiterà infine un’area food con specialità locali ed internazionali.

L’intero ricavato dell’evento andrà ad aiutare i tantissimi trovatelli di cui si occupa l’associazione luganese no profit “Forza rescue dog”, attiva da anni nel recupero, nella riabilitazione e nel re-homing, tra Svizzera, Italia, Germania, Francia, Belgio e Finlandia di cani abbandonati e maltrattati di varia provenienza.

Per maggiori informazioni sull’evento e per consultare il programma completo del weekend è possibile visitare il sito internet o la pagina Facebook “Lugano a 4 Zampe”.

Le iscrizioni online sono aperte a tutti, senza esclusione di razza, età e colore.