Al Rally del Ticino si rivede Damiano De Tommaso

In vista del prossimo appuntamento nel CIR, il Rally dell’Adriatico in programma tra il 21 e il 23 settembre, Damiano De Tommaso torna in abitacolo per disputare il Rally Ronde del Ticino, atteso appuntamento svizzero che si disputa sabato 1 con partenza e arrivo a Balerna.

Il pilota di Brebbia è attuale leader della massima competizione tricolore per quanto riguarda gli junior, e per l’occasione lascia in garage per l’occasione la Peugeot 208 R2B per salire su una più potente 207 di classe S2000 insieme al navigatore Vasco Laffranchi. De Tommaso può puntare a farsi vedere ai piani alti della gara anche se la concorrenza è alta, con piloti di vaglia e vetture di livello (4 Wrc e 10 R5). In gara ci sono infatti parecchi svizzeri come Burri, Ballinari e Schneeberger ma anche alcuni italiani molto quotati quali Basso, Pedersoli e Gilardoni.

A sgomitare nel novero degli equipaggi più interessanti c’è anche il binomio varesino formato dagli esperti David Bizzozzero e Pietro D’Agostino, al via con una Skoda Fabia R5.

Tra le vetture più piccole, da tenere d’occhio la Panda Kit del Team Autolaghi portata in gara da Dario Canuto e Andrea Foletti: tra gli avversari di classe anche il giovane luinese Maiocchi.

Gli altri varesotti in gara sono Lenzi, Violetti, Spina e l’esordiente Statuto.

Il programma del “Ticino” prevede in tutto sei prove cronometrate: tre si disputano nei dintorni di Isone (PS 2, 3, 5), due in Valcolla (PS 1, 4) mentre il gran finale sarà a Penz-Chiasso con uno prova spettacolo di 3,1 chilometri. In totale gli equipaggi avranno a disposizione 52,5 chilometri di speciali per delineare la classifica finale.