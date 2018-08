Al via le prove per la nuova rotatoria di via Jamoretti

E’ iniziata a Induno Olona la sperimentazione per la messa in sicurezza del tratto di via Jamoretti all’incrocio con via Cappelletta e via San Giovanni Bosco, con la realizzazione di una nuova rotonda.

«La prova durerà qualche settimana – spiega il sindaco Marco Cavallin – in modo da testare efficacia e comodità del nuovo svincolo. Se le cose andranno bene, come credo, in autunno renderemo definitiva la rotonda, eseguendo le opere in muratura, altrimenti torneremo sui nostri passi e studieremo una soluzione diversa per rendere più sicuro quell’incrocio».

La decisione di dare il via alla sperimentazione dopo l’ennesimo incidente stradale, che lo scorso 3 giugno costò la vita ad un ragazzo di 27 anni.

In questi giorni chi vuole può far pervenire all’Ufficio Tecnico di Induno Olona le sue osservazioni per migliorare l’intervento.