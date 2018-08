Alcol e violenza domestica: incontro in biblioteca

L’Associazione Progetto Layla Aps, impegnata nella lotta alla violenza alle donne nel gallaratese, in collaborazione con il SERT di Gallarate, organizza una serata che ha come centralità il tema “Alcol e violenza domestica (cause – criticità – prevenzione)”.

L’appuntamento, che vede alcuni membri dei Gruppi Al-Anon e Alateen, associazioni di familiari ed amici di bevitori problematici, in qualità di relatori, si terrà presso la Biblioteca Comunale di Somma Lombardo (VA) domenica 9 settembre alle ore 15,30.

Alcuni alcolisti in recupero, aderenti all’associazione Alcolisti Anonimi, porteranno la loro testimonianza.

L’evento è stato creato con lo scopo di avviare un dialogo sulla relazione tra alcol e violenza, non solo fisica ma anche psicologica e sessuale, e per comprendernele eventuali dinamiche comportamentali.

«Sappiamo che i motivi scatenanti della violenza possono essere diversi e non sempre chiari, intuibili o imputabili ad una solo causa – spiega la Presidente dell’Associazione Progetto Layla, Giovanna Romano – tuttavia pare ci sia una correlazione tra è l’uso (o l’abuso) di alcol che vorremo approfondire, attraverso il confronto tra associazioni che si occupano di alcolismo e di violenza di genere e domestica, per poter aiutare più efficacemente le donne che si rivolgono a noi. L’incontro è di sicuro interesse collettivo e contiamo su un’affluenza numerosa».

In ultimo il pubblico presente potrà porre i propri quesiti per dare vita ad un interessante dibattito.

Il dibattito si svolge con il patrocinio dai Comuni di Somma Lombardo e Golasecca.