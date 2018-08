Alla Whirlpool c’è aria di sciopero

Dopo un’assemblea con i lavoratori, la rsu (Fiom, Fim e Uilm) di Whirlpool ha chiesto un incontro urgente all’azienda per discutere dell’area progettazione. I rappresentanti sindacali chiedono ai vertici della multinazionale americana di chiarire l’organizzazione sia in termini di organico che di funzioni rispetto allo stabilimento di Cassinetta, le prospettive future e i progetti in opera e da implementare, il numero dei consulenti e tipo di attività svolte, la situazione dettagliata sugli esuberi a Cassinetta, il programma di reinserimento dei lavoratori oggi in contratto di solidarietà.

La rsu di Cassinetta chiede all’azienda una risposta esaustiva entro mercoledì 29 agosto. In caso contrario proclamerà delle iniziative di sciopero con tutti i lavoratori dell’area GPO .