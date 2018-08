Allagamento al sottopasso di Mezzana, “Il problema è strutturale”

Le immagini di quello che è avvenuto questa notte a Somma Lombardo durante il temporale nei pressi del sottopasso ferroviario di Mezzana sono piuttosto impressionanti: l’acqua piovana esce con forza dal tombino allagando tutta la strada in un fiume che si incanala violentemente lungo la via Bossi.

Tutto è ben documentato dai video di alcuni abitanti della zona postati sulla pagina Facebook Se sei di Somma Lombardo ma per capire a che cosa è dovuto il problema bisognerebbe guardare nel sottosuolo.

«È una situazione nota che è peggiorata molto con i lavori di chiusura del passaggio a livello nel 2010 – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Edoardo Piantanida -. Oggi ho letto di molti cittadini che chiedevano al Comune di pulire i tombini per evitare che accada di nuovo ma purtroppo in quel punto il problema è più complesso e strutturale: riguarda la rete fognaria e il convogliamento delle acque piovane che convogliano tutte in quel punto e quando piove come questa notte non riesce a reggere».

Prima della chiusura del passaggio a livello l’acqua drenava anche lungo l’asse ferroviario evitando in parte l’allagamento della strada. Ora il muro che costeggia la via Bossi ha bloccato anche quella via.

«Il Comune recentemente è intervenuto almeno per costruire una camera di cemento intorno al tombino – spiega Piantanida – questo è servito almeno ad evitare che con l’allagamento venga su anche tutto l’asfalto ma per quanto riguarda la fogna non possiamo intervenire. Abbiamo segnalato e stiamo monitorando insieme ad Alfa (la società di gestione delle acque) il problema. Per risolverlo però serve un lavoro strutturale sulla rete fognaria».