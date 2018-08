Alle Bettole palio dei comuni e premio don Vittorione

Sabato 18 agosto all’ippodromo delle Bettole con inizio alle 20 e 15 si terrà la riunione di corse con l’ormai tradizionale palio dei comuni, handicap sulla distanza dei 1600 metri pista in erba. La terza corsa sarà invece dedicata al premio don Vittorione, al secolo Vittorio Pastore, una delle personalità più amate dalla città per le sue opere di carità. (nella foto la premiazione della passata edizione vinta dal comune di Induno)

Durante la seconda guerra mondiale don Vittorione fece parte di un’organizzazione che portò in salvo centinaia di ebrei e prigionieri di guerra ricercati dai nazisti. Diventato titolare di un ristorante di successo a Varese, lasciò tutto per seguire l’allora parroco della città, Enrico Manfredini, nominato vescovo di Piacenza. Nel 1972 fonda a Piacenza il movimento Africa Mission, e dieci anni dopo la onlus Cooperazione e sviluppo allo scopo di portare aiuti concreti alle popolazioni povere dell’Africa, in particolare dell’Uganda.

Si calcola che nel corso della sua vita abbia compiuto 147 viaggi in quella terra. Scomparso il 2 settembre 1994, riposa nel cimitero comunale della Rasa di Varese, frazione di cui era originario.