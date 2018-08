Alle sorgenti del Vellone

Si propone di uscire venerdì 13 agosto una uscita lungo li torrente Vellone dalle sorgenti a Velate, la partenza è fissata per le ore 9 alla fermata del Vellone della linea C.

Arrivati con l’autobus e fatte le presentazioni di rito ci si incamminerà per scendere al Ceppo dove il Vellone viene allo scoperto e seguendo il sentiero lo costeggeremo sino all’interrarsi del Vellone per l’attraversamento della strada che anche noi attraverseremo in superficie riprendendo, quindi, il sentiero del Vellone che ci condurrà prima alla zona delle risorgive e successivamente, passando per una lunga scalinata, all’acquedotto. Ammirato il travertino accumulati dallo scorrimento del torrente, il laghetto formatosi per la forte discesa delle acque e superato il torrente riprendiamo il sentiero che ci condurrà dopo una cinquantina di metri alla fermata della funicolare dalla dove è anche il capolinea della linea C dalle 10 del mattino in avanti per tutto il periodo estivo.

Saluteremo quelli che vorranno fermarsi a questo punto e con gli altri proseguiremo, il sentiero dopo un breve tratto in piano presenta una discesa di una ventina metri piuttosto ripida e con pochi appigli ma con una certa attenzione si supera facilmente, qui sotto si godrà il meglio di questo torrente, la vegetazione aumenta, ad agni piccolo salto delle acque si forma un laghetto, le rocce mostrano alterazioni notevoli, parte dell’acqua viene utilizzata per alimentare l’acquedotto di Velate, la parte restante continua il suo percorso dando vita ad ulteriori fenomeni geologici che vengono definiti “Marmitte dei giganti”, più avanti al termine d un tratto in discesa, avanti incontreremo una antica fornace, ormai il letto del torrente appare privo d acqua tanto che ci potremmo camminare. Siamo così arrivati, ci si augura prima di mezzogiorno, a Velate dove aspetteremo l’autobus per rientrare alle nostre abitazioni.

Modalità: si raggiunge il punto di partenza usando la linea C con il mezzo che passa alle ore 8.39 scendendo dopo aver appena superato il bivio Sacro Monte e Campo dei fiori alla fermata al Ceppo, il percorso completo è di poco meno di 3 chilometri quasi interamente in discesa, la possibilità di interrompere l’uscita anche dopo aver percorso un chilometro, rendono l’uscita facilmente accessibile a tutti, sono opportune scarpe con suola antiscivolo, come è opportuno un modesto rifornimento di bibite e di carboidrati.

Arrivederci alla partenza, Teresio

N.B. le foto potranno essere utilizzate per l’articolo che faremo relativamente all’uscita, gli articoli relativi alle precedenti uscite relative foto potete trovarli nella cartella “ uscite 2018”, dove mancano le uscite N° 13,14,15 al seguente link: https://1drv.ms/f/s!Ai2XEUNXNkbNaN2D7n38g7DKm3o