Amici della Terra: “Stazioni, avanti con la richiesta di prestito”

Arturo Bortoluzzi, per l’associazione Amici della Terra, scrive al sindaco e al presidente del Consiglio comunale di Varese, sul progetto stazione

Egregi signori,

siamo d’accordo che, qualora si decidesse di mettere al voto la proposta di chiedere un prestito alla Cassa Depositi e Prestiti perché si possa avviare il progetto stazioni, ci debba essere un supporto politico alla decisione proveniente dal Consiglio comunale ma non solo.

Ribadiamo allora la proposta che abbiamo fatto al Sindaco da mesi: partecipare ad un nuovo bando di concorso impiegando il finanziamento statale. Perché il Comune di Varese non lo ha fatto? Mai c’è stato un chiarimento di ciò!

Si sarebbe potuto avere così una possibilità di far fruttare quanto ricevuto e di poter migliorare il progetto che il Comune ha presentato alla città, ma che non ha mai discusso con degli interessati siano persone fisiche singole ovvero associate.

Continuiamo a predicare la partecipazione del corpo sociale interessato (unicamente sotto forma di parere) preventivamente alle decisioni che vuole assumere la istituzione. Il rifacimento degli immobili fatiscenti e presenti nell’area ovvero il loro miglioramento nonché il cercare di ridurre la separazione attuale tra centro e periferia, è una questione che riguarda la comunità varesina e non solo di chi sia stato eletto presso il Comune di Varese Con questo sollecito riguardo il quale al quale sarebbe doverosa una cortese risposta, porgiamo cordiali saluti.

Il presidente

Arturo Bortoluzzi

Varese, 25 agosto 2018