Anche la Cgil di Varese al presidio di Milano

Martedì 28 agosto una delegazione della Cgil di Varese insieme alla Cgil Lombardia ed alla Camera del Lavoro metropolitana di Milano sarà presente alle ore 17 in piazza San Babila al presidio organizzato da “Insieme senza Muri e Sentinelli” di Milano. Una protesta nel giorno in cui Matteo Salvini della Lega incontrerà il premier ungherese Viktor Orban per blindare i confini europei.

«Ci saremo – dichiara Umberto Colombo, segretario generale della Cgil di Varese – per riaffermare i nostri valori: solidarietà, accoglienza, diritti e rispetto delle persone a prescindere da colore, etnia, religione e genere. Seguiteremo a mobilitarci per difendere la democrazia, la libertà e i valori costituzionali».