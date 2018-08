Anche il Parco Comerio affidato ad un’associazione

Continua il programma del comune per affidare ad associazioni e cooperative la gestione dei parchi cittadini. L’ultimo ad entrare nell’elenco è il Parco Comerio con una gara per l’affidamento che si è conclusa nei giorni scorsi.

L’area di via Magenta sarà così affidata all’associazione BB 3.0 – La tribù di Busti Grandi che ha sede in via San Candido, unica realtà che ha partecipato al bando diffuso da Agesp. Al gruppo sarà anche affidata la gestione del bar all’interno del parco e proprio per questo verserà un contributo di 9.000 euro nelle casse di Palazzo Gilardoni.

Sono almeno una decina i parchi della città che vengono gestiti in questo modo, ma in passato qualche polemica è nata per via di aree verdi trascurate. Polemiche alle quali l’assessore Magugliani ha risposto dicendo che «purtroppo la città ha numerose priorità e sono state fatte scelte che non hanno permesso di aumentare il budget per lo sfalcio» ma che comunque «le varie associazioni e cooperative devono mantenere lo stesso livello di manutenzione ma con la metà dei soldi che spendevamo in precedenza».