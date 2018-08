Anche un varesino con Papa Francesco a Dublino

C’è anche un varesino nell’equipaggio che accompagnerà Papa Francesco nel viaggio pastorale a Dublino sabato 25 agosto.

È il primo ufficiale Fabio Masini, 49 anni, nato a Varese, oltre 15.000 ore di volo, sposato, padre di due figlie, nella compagnia tricolore dal 1998. Con lui a bordo un equipaggio formato da tre piloti e sei assistenti di volo. Il supervisore delle attività di bordo sarà il comandante Alberto Colautti, capo dei piloti Airbus, 56 anni, friulano, ex elicotterista della Marina Militare, esperto in resilienza e processi cognitivi. Insieme a lui il comandante Tommaso Neri, 57 anni, originario di Reggio Calabria, 16.000 ore di volo, ex pilota dell’Aeronautica Militare, coniugato, un figlio.

Il volo decollerà dall’aeroporto di Roma Fiumicino sabato mattina alle ore 8.15 diretto a Dublino per il Viaggio Apostolico di Sua Santità in Irlanda, in occasione del IX Incontro Mondiale delle Famiglie. L’atterraggio è previsto all’aeroporto di Dublino alle ore 10.30 locali. Il volo sarà effettuato con un Airbus A320, intitolato ad “Aldo Palazzeschi”.

Con Papa Francesco, oltre alla delegazione pontificia, viaggeranno i rappresentanti della stampa italiana e internazionale. Presente a bordo anche il team Alitalia dedicato ai voli speciali. Dal 1964, in occasione del viaggio in Terra Santa di Paolo VI, Alitalia è la compagnia di riferimento della Santa Sede per i Viaggi Apostolici all’estero. Quello per Dublino sarà il 170° volo papale effettuato da Alitalia.