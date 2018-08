Andar per spacci a Varese

Perché venire a Varese? Per fare shopping risparmiando. Qui parliamo di spacci. Gli spacci aziendali sono la “Disneyland” di chi ama fare acquisti. Se siete fedeli ad un “marchio” o volete proprio quel prodotto questa è la soluzione migliore perché l’azienda produttrice gestisce da sola ed in autonomia il punto vendita e propone la merce a “prezzi di fabbrica”.

QUALI SPACCI CI SONO NEL VARESOTTO?

Sono molti ma noi ve ne suggeriamo alcuni.

Partiamo da quelli ALIMENTARI.

Se amate il cioccolato, dovete organizzare una “gita” al Factory Outlet della Lindt. “L’irresistibile scioglievolezza” del suo cioccolato vi accoglierà e vi sedurrà.

Ce ne sono due in zona.

LINDT CHOCOLATE FACTORY CASSANO

Via Tintoretto 15

Cassano Magnago

ORARI D’APERTURA

Lunedì-Domenica 10.00-13.00 e 14.30-19.00<

LINDT CHOCOLATE FACTORY INDUNO

Via Buccari 1, presso stabilimento Lindt

Induno Olona

(+39)0332-209111

ORARI D’APERTURA

Lunedì-Domenica 10.00-19.00

Dovete sposarvi, organizzare un battesimo, una cresima o semplicemente andate matti per i confetti (di qualità)?

A Varese esiste un produttore di confetti Ernesto Brusa : all’interno dell’ azienda a Varese c’è uno spaccio.

ERNESTO BRUSA, confetti, cioccolato e bomboniere

Via Molini Trotti

ORARIO D’APERTURA

fino al 25 agosto 9.00-13.00

Amate i liquori della Rossi d’Angera e volete fare “un tuffo” negli aromi esclusivi prodotti della storica distilleria di Angera? Anche qui potete trovare un interessante store lo Spitz di Varese.

SPITZ VARESE

Viale Valganna 34

(riapre il 27 agosto)

E sempre parlando di spacci “esclusivi”, di prodotto tutti varesini (di cui andare fieri) come non citare il Birrificio Poretti? Cercate una 3 Luppoli, 4 Luppoli Lager, 4 Luppoli Bio, 5 Luppoli Bock Chiara, 6 Luppoli Bock Rossa, 7 Luppoli L’Affumicata e via discorrendo?

BIRRIFICIO ANGELO PORETTI

la sede è a Induno Olona (sul navigatore mettete via Buccari angolo via Olona)

ORARI D’APERTRURA

lunedì al venerdì 10-19

ABBIGLIAMENTO E TESSILE

Facciamo un “rapido giro” anche negli spacci di tessuti che, anche in questo caso, sono di altissima qualità.

Partiamo da MISSONI che ha in provincia di Varese ben due outlet:

Missoni Outlet Sumirago

Via della Concordia , 26/28 Menzago di Sumirago

Telefono negozio 0331 271532

Orario di apertura da lunedì a venerdì

11:00-18:45

sabato 10:00-13:45.

Missoni Home Outlet Golasecca (T&JVestor)

Via Roma , 71/b Golasecca (VA).

Tel. 0331 950311

Orario di apertura lunedì 9:30-12:30

da martedì a sabato mattina 9:30-12:30 pomeriggio 14:30-19:00

Altro punto vendita che merita una segnalazione è il Lanificio di Somma del gruppo Gabel, dove potete trovare spugne, lenzuola, coperte, piumoni e molto altro.

Factory Store Mornago

Via Stazione, 123 Mornago -Varese

0331 900384

(per gli orari d’apertura clicca qui )

