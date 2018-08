Anna Todd presenta in anteprima al Maga il suo libro Stars

Dopo l’incontro con Selvaggia Lucarelli, al museo Maga di Gallarate arriva Anna Todd, la scrittrice diventata famosa per la serie dedicata agli One Direction.

Anna Todd, che ha dato vita alla fortunatissima serie di After con più di 10 milioni di copie vendute (e che diventerà un film nel 2019), sarà ospite della Libreria Biblos Mondadori presso il Museo Maga, dalle 20.30, per presentare in anteprima nazionale (il libro esce in tutta Italia martedì 11 settembre 2018) il suo ultimo libro, “Stars. Noi stelle cadenti”, pubblicato da Sperling & Kupfer.

Trama: “Karina ha vent’anni, ma ha già imparato sulla propria pelle quanto la vita possa essere complicata e le relazioni fragili. Per questo, dopo il divorzio dei genitori e anni di traslochi da una città all’altra per via del lavoro del padre, ora è in cerca con tutte le sue forze di certezze e stabilità. Per ricominciare ha scelto un lavoro tranquillo e un piccolo appartamento, bisognoso di qualche riparazione, come il suo cuore, che da tempo si è decisa a non ascoltare. Un giorno, però, incontra Kael, che l’attira a sé con i suoi modi gentili e rassicuranti. Kael è riservato, paziente e un ottimo ascoltatore. Quando è con lui, i dubbi e le insicurezze di Karina si dissipano e il rumore della sua vita caotica sembra magicamente affievolirsi. Ma Kael non è quello che sembra. C’è qualcosa sotto quella facciata calma e rasserenante, uno spirito ribelle, che non sa stare in schemi troppo rigidi. Per Karina, però, è ormai troppo tardi e, nonostante la sua ostinata resistenza, si trova coinvolta in un nuovo vortice, in un nuovo mondo ancora più oscuro del suo, e pieno di passione”.

A dialogo con l’autrice sarà Laura Di Maio.

L’evento si svolge con il Patrocinio del Comune di Gallarate-Assessorato alla Cultura.

L’ingresso è libero e gratuito; sarà possibile acquistare il libro in anteprima la sera dell’evento e, una volta finito l’incontro, sarà possibile far autografare la propria copia.